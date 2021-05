Covid | 5 741 nuovi casi e 164 morti Tasso di positività sale al 2 | 3%

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 5.741 idi coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 5.506. Il totale tocca quota 4.178.261 dall’inizio della pandemia. Lo comunica il bollettino del ministero della Salute. Sono invece 164 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 149. Sono 251.037 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 287.256. Ildiè del 2,3%, in aumento rispetto all?1,9% di ieri (+0,4%).