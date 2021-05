Covid | 3200 dosi al Moderna Day | nel weekend la due giorni con Pfizer per gli over40

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono quasiledi vaccino somministrate ieri per ilDay riservato agli over 65. La giornata era stata organizzata dall’Asl di Caserta in tutti gli hub vaccinali del Casertano ed era destinata ai residenti nel Casertano. Nel solo hub allestito alla caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi, sono stati somministrati 1200 vaccini(3900 in totale leinoculate all’hub dell’Esercito considerando quelle di Astrazeneca esomministrate agli utenti che erano già prenotati per l’ordinaria campagna vaccinale). Ed intanto stamani alle 10 è diventata operativa la piattaforma sul portale dell’Asl di Caserta per prenotarsi al “”, riservato agli ...