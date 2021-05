Covid-19, il bollettino aggiornato ad oggi 20 maggio: Draghi soddisfatto per le riaperture (Di giovedì 20 maggio 2021) Covid-19, aggiornamento di oggi 20 maggio sui casi dei contagi in Italia. Draghi: “soddisfatto per riaperture graduali, grazie a vaccini” Il Coronavirus in Italia sembra finalmente retrocedere. E con esso anche tutti i divieti e le restrizioni finora in vigore nelle varie regione del Paese. Merito innanzitutto dei vaccini, arrivati alla soglia di 9 milioni di unità. Un numero ancora troppo basso per cantare vittoria, ma il Presidente del consiglio Mario Draghi si è dichiarato soddisfatto dei risultati, in vista anche delle aperture che stanno avvenendo in modo graduale. Inoltre dal 24 maggio prossimo tutta l’Italia entrerà in zona gialla. Ecco i dati del bollettino. Contagiati: 5.741 Morti : 164 Guariti: ... Leggi su zon (Di giovedì 20 maggio 2021)-19, aggiornamento di20sui casi dei contagi in Italia.: “pergraduali, grazie a vaccini” Il Coronavirus in Italia sembra finalmente retrocedere. E con esso anche tutti i divieti e le restrizioni finora in vigore nelle varie regione del Paese. Merito innanzitutto dei vaccini, arrivati alla soglia di 9 milioni di unità. Un numero ancora troppo basso per cantare vittoria, ma il Presidente del consiglio Mariosi è dichiaratodei risultati, in vista anche delle aperture che stanno avvenendo in modo graduale. Inoltre dal 24prossimo tutta l’Italia entrerà in zona gialla. Ecco i dati del. Contagiati: 5.741 Morti : 164 Guariti: ...

TgrRaiSicilia : Sono 443 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri - fisco24_info : Covid Calabria, oggi 263 contagi e 5 morti: bollettino 20 maggio: I dati di oggi dalla Regione… - Lucavad72 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (20 maggio 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… - italiaserait : Covid Calabria, oggi 263 contagi e 5 morti: bollettino 20 maggio - Open_gol : I dati sulla pandemia in Lombardia -