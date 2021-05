Cotto e Mangiato ricetta del 20 maggio 2021: parmigiana di melanzane light (Di giovedì 20 maggio 2021) parmigiana di melanzane light a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta La ricetta Per gli ingredienti avrai bisogno di: melanzane Pomodori Mozzarella Parmigiano Cipolla Procedimento Tagliare le melanzane a fette e grigliate. Intanto lessare i pomodori e quando saranno pronti tagliare a tocchetti e preparare il sugo con olio e cipolla. Quando sarà pronto il sugo mixa tutto e poi filtra. In una pirofila fare uno strato di sugo, uno di melanzane, uno di mozzarella e uno di parmigiano. Continua così finché non finiscono gli ingredienti poi cuoci in forno 180 gradi 10-15 minuti. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 20 maggio 2021)di. Ecco laLaPer gli ingredienti avrai bisogno di:Pomodori Mozzarella Parmigiano Cipolla Procedimento Tagliare lea fette e grigliate. Intanto lessare i pomodori e quando saranno pronti tagliare a tocchetti e preparare il sugo con olio e cipolla. Quando sarà pronto il sugo mixa tutto e poi filtra. In una pirofila fare uno strato di sugo, uno di, uno di mozzarella e uno di parmigiano. Continua così finché non finiscono gli ingredienti poi cuoci in forno 180 gradi 10-15 minuti. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

