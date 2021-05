Costiera amalfitana e cilentana covid free

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Sabato completiamo la vaccinazione di tutta l’isola di Ischia, poi passeremo subito dopo a Campi Flegrei,, sorrentina e”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ieri mattina in occasione dell’inaugurazione del centro vaccinale realizzato da Asl e Confagricoltura a Battipaglia. “Daremo priorità a questi territori – ha spiegato De Luca – per ragioni non solo economiche, ma perché sappiamo che centinaia di migliaia di persone nei prossimi mesi arriveranno in questi territori e quindi è necessario anche in termini di tutela sanitaria dei territori e dei cittadini”. Intanto, ad oggi, Ischia è. Dopo Procida e Capri anche ‘l’isola verde’ diventa libera dal virus. Sabato 22 alle 11, presso l’Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno, si terrà una ...

Advertising

marmelyr : RT @ValerioLivia: Tutto è azzurro a Napoli. Anche la malinconia è azzurra. ~Libero Bovio #ConUnMareDAmare #VentagliDiParole Costiera ama… - VentagliP : RT @ValerioLivia: Tutto è azzurro a Napoli. Anche la malinconia è azzurra. ~Libero Bovio #ConUnMareDAmare #VentagliDiParole Costiera ama… - MondSebera : RT @ValerioLivia: Tutto è azzurro a Napoli. Anche la malinconia è azzurra. ~Libero Bovio #ConUnMareDAmare #VentagliDiParole Costiera ama… - Papryka5 : RT @ValerioLivia: Tutto è azzurro a Napoli. Anche la malinconia è azzurra. ~Libero Bovio #ConUnMareDAmare #VentagliDiParole Costiera ama… - Cisco46allegro : RT @ValerioLivia: Tutto è azzurro a Napoli. Anche la malinconia è azzurra. ~Libero Bovio #ConUnMareDAmare #VentagliDiParole Costiera ama… -

Ultime Notizie dalla rete : Costiera amalfitana

Positanonews

Fra tutti spicca un frutto in particolare, di cui la penisola è ricca, ma lane è la patria indiscussa. Il limone. Come conquistare subito anche i palati più esigenti con la ...Le destinazioni estive in Italia sono moltissime, ma non tutte regalano un soggiorno unico e una vista mozzafiato indimenticabile, scopriamo Furore Furore è un borgo nelladiviso tra terra e mare. Le case sono tutte a picco sul mare e regalano una vista unica. Il borgo viene definito come il paese che non c'é, per la sua caratteristica di avere le ...Ripartono da oggi, 20 maggio 2021 i collegamenti marittimi Travelmar in Costiera Amalfitana. A partire dal 20 maggio saranno disponibili i collegamenti con i porti di Salerno, Cetara, Maiori, Minori e ...“FIREFLIESEXPERIENCE 2021”. S’intitola così, la quinta edizione dell’evento nazionale di osservazione delle lucciole, che si svolgerà il 22 e il 29 maggio, nell’area naturale protetta della Valle del ...