Cosa sta succedendo nella società che ha sviluppato Tiktok

(Di giovedì 20 maggio 2021)logo is seen displayed on a phone screen with ByteDance logo in the background in this illustration photo taken on August 31, 2020 in Poland. (Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)È il quinto uomo più ricco di Cina, il 31esimo al mondo, vanta un patrimonio personale da 44,5 miliardi di dollari, aumentato da inizio anno di 19,5 secondo l’indice Bloomberg eppure, scrive, “mi mancano alcune qualità del manager ideale”. Così Zhang Yiming, fondatore di ByteDance, ha spiegato, in una nota ai 100mila dipendenti della compagnia nata nel 2012, il suo ritiro dal ruolo di amministratore delegato, a favore del capo delle risorse umane, il cofondatore Liang Rubo. Yiming rimarrà presidente della compagnia i cui ricavi sono raddoppiati l’anno scorso a un totale di 35 miliardi di dollari, con piani di espansione e una possibile quanto chiacchierata ...