Cosa c’è nel nuovo decreto sostegni presentato da Draghi

«È un decreto in parte diverso rispetto al passato, che guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre, ma allo stesso tempo non lascia indietro nessuno. Assiste, aiuta». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, accompagnato dal ministro dell'Economia Daniele Franco e da quello del Lavoro Andrea Orlando, ha presentato il nuovo decreto sostegni bis, rivolto a imprese, giovani, lavoro e famiglie (qui tutte le misure). Draghi – che ha sottolineato la sterzata sui vaccini, pur raccomandando di continuare a mettere la mascherina e a mantenere il distanziamento – ha detto che la crescita dell'economia italiana sarà più elevata con la sconfitta della pandemia. Il premier prevede un rimbalzo del Pil «già da questo trimestre», ma per parlare di «crescita sostenuta» ci ...

