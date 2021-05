Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 maggio 2021: 443 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 443 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 17.911 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 18 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi si attesta dunque al 2.5%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 16.293 . In calo anche i ricoveri: -22 rispetto alla giornata di ieri (in totale 786 ), di cui 108 in terapia intensiva (-4). 15.399 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi registrati purtroppo sono 22 (ieri erano 4), 792 i guariti.Catania è la città in cui si registra l’incremento maggiore di positività con ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 443 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 17.911 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 18. Il rapporto tra contagiati e tamponi si attesta dunque al 2.5%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 16.293 . In calo anche i ricoveri: -22 rispetto alla giornata di ieri (in totale 786 ), di cui 108 in terapia intensiva (-4). 15.399 sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi registrati purtroppo sono 22 (ieri erano 4), 792 i guariti.Catania è la città in cui si registra l’incrementore di positività con ...

