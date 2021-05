Coronavirus | rimbalzo dei nuovi positivi | 214 in un giorno nelle Marche E due province ' corrono' Il trend dei contagi

(Di giovedì 20 maggio 2021) ANCONA -e morti Covid in calo, la campagna vaccinale che procede spedita, levedono la luce in fondo al tunnel della pandemia , ma l'attenzione sui dai resta altissima. Oggi, giovedì ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rimbalzo

corriereadriatico.it

Sono infatti 214, in rialzo rispetto a ieri, una sorta di, ma in calo rispetto alle settimane scorse (erano 233 il 12 maggio e 278 il 5). Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3834 tamponi: ......del difficile periodo che stanno attraversando le imprese a causa dell' emergenza. Sono ... Attendo, alla fine della pandemia, quello che chiamo il 'economico' che si rifletterà sui ...ANCONA - Contagi e morti Covid in calo, la campagna vaccinale che procede spedita, le Marche vedono la luce in fondo al tunnel della pandemia, ma l'attenzione sui dai resta ...di Chia.Fa.Umbria in zona bianca dal 7 giugno. Questa l'ipotesi che giovedì mattina rimbalza da Roma a Perugia, che comporterebbe principalmente l'addio al coprifuoco. Per essere centrato il risultato ...