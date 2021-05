Coronavirus, l'OMS: "Vaccini efficaci contro tutte le varianti" (Di giovedì 20 maggio 2021) E' forse la principale e più attesa conferma che il mondo cercava. Adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha confermato: "I Vaccini sono efficaci contro «tutte le varianti del virus". I Vaccini... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 maggio 2021) E' forse la principale e più attesa conferma che il mondo cercava. Adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha confermato: "Isonoledel virus". I...

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 'Non vaccinate i bambini, date le dosi a Paesi che hanno minori risorse per acquistarli' è l'… - GazzettaDelSud : Coronavirus, l'OMS: 'Vaccini efficaci contro tutte le varianti'. #COVID19 #Coronavirus #vaccino - wallstreetita : RT @Yogaolic: A marzo 2020 l’oms si è rivolto a gallera perché il focolaio era la Lombardia e nn l’Italia e forse perché da qualche anno pr… - FertGiuseppe : I globalisti non ammettono il successo delle politiche indiane INDIA, CASI COVID PRECIPITANO CON IVERMECTINA E IDR… - Pixty3 : RT @razorblack66: RICORDIAMOCELO COSI' ….. @iosoioevoi @AlexGiudetti -