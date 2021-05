Coronavirus, l’Australia chiude i confini fino alla metà del 2022. In Italia in vigore le nuove regole, coprifuoco dalle 23.00. Colori regioni, cosa cambia dal 24 maggio – LIVE (Di giovedì 20 maggio 2021) allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 10.19 – l’Australia chiude i confini fino alla metà del 2022 (almeno) l’Australia opta per la massima prudenza e chiude i confini nazionali fino alla metà del 2022. Gli australiani quindi non potranno lasciare il Paese se non per particolari motivi di urgenza o necessità. Vietati anche i viaggi in entrata. La decisione è figlia anche del fatto che la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021)rmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 10.19 –del(almeno)opta per la massima prudenza enazionalidel. Gli australiani quindi non potranno lasciare il Paese se non per particolari motivi di urgenza o necessità. Vietati anche i viaggi in entrata. La decisione è figlia anche del fatto che la ...

