Coronavirus Italia: 164 morti e 5741 positivi, in aumento. 1.544 ricoverati in terapia intensiva (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 251.037 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 251.037 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 5.741 nuovi casi con 251.037 tamponi e 164 morti #coronavirus - Corriere : Il bollettino: 5.741 nuovi casi e 164 morti. Tasso di positività al 2,3% - DPCgov : ???? ??????????Missione compiuta per il team italiano mobilitato per aiutare l’india colpita dal #coronavirus. Il team, at… - ilvaglio1 : Virus – In Campania un quarto dei decessi e di tutti gli attualmente positivi di oggi in Italia. Migliora la situaz… - Bubu_Inter : RT @Corriere: Il bollettino: 5.741 nuovi casi e 164 morti. Tasso di positività al 2,3% -