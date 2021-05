Coronavirus in Sicilia, Maletto diventa “zona rossa”: l’ordinanza di Musumeci (Di venerdì 21 maggio 2021) l’ordinanza avrà efficacia da sabato 22 maggio a giovedì 3 giugno. Provvedimenti anche per il Comune di Santa Domenica Vittoria, provincia di Messina Una nuova ‘zona rossa’ è stata istituita in Sicilia: si tratta del Comune di Maletto, in provincia di Catania. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che avrà efficacia da sabato 22 maggio a giovedì 3 giugno. Il provvedimento, adottato su richiesta del sindaco e vista la relazione sanitaria del commissario per l’emergenza Covid della provincia etnea, si è reso necessario per l’eccesivo aumento dei contagi. Con la stessa ordinanza, anche il Comune di Santa Domenica Vittoria (Messina) essendo inferiore ai mille abitanti, viene inserito tra quelli nei quali avverrà la cosiddetta ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021)avrà efficacia da sabato 22 maggio a giovedì 3 giugno. Provvedimenti anche per il Comune di Santa Domenica Vittoria, provincia di Messina Una nuova ‘’ è stata istituita in: si tratta del Comune di, in provincia di Catania. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regionena, Nello, che avrà efficacia da sabato 22 maggio a giovedì 3 giugno. Il provvedimento, adottato su richiesta del sindaco e vista la relazione sanitaria del commissario per l’emergenza Covid della provincia etnea, si è reso necessario per l’eccesivo aumento dei contagi. Con la stessa ordinanza, anche il Comune di Santa Domenica Vittoria (Messina) essendo inferiore ai mille abitanti, viene inserito tra quelli nei quali avverrà la cosiddetta ...

