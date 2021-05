Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 20 maggio: 5.741 nuovi casi e 164 vittime (Di giovedì 20 maggio 2021) Il tasso di positività sale al 2,3%. Ieri i nuovi casi erano stati 5.506 e 149 vittime con un tasso positività stabile all'1,9% (articolo in aggiornamento) Leggi su repubblica (Di giovedì 20 maggio 2021) Il tasso di positività sale al 2,3%. Ieri ierano stati 5.506 e 149con un tasso positività stabile all'1,9% (articolo in aggiornamento)

Advertising

DPCgov : ???? ??????????Missione compiuta per il team italiano mobilitato per aiutare l’india colpita dal #coronavirus. Il team, at… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 7.567 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - repubblica : ?? Coronavirus, i primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giu' del 95%, casi gravi del 99% - serenel14278447 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 maggio: 5.741 nuovi casi e 164 morti. Corriere della sera ? - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, sale il tasso di positività. 52 nuovi casi in provincia -