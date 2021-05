Coronavirus, il bollettino del 20 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Italia continua il suo percorso per uscire dall’incubo Coronavirus con la campagna di vaccinazione: il bollettino del 20 maggio. bollettino Coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaL’Italia sta cercando di uscire dalla terza ondata del Covid-19 grazie ad una campagna di vaccinazione che inizia a dare i frutti. Nei mesi scorsi, infatti, il Governo ha scelto di immunizzare il personale medico e sanitario oltre che le categorie fragili e gli anziani. Proseguendo nella campagna, quindi, si stanno notando oltre il calo di positivi ed ospedalizzazioni anche quello dei decessi. In particolare, l’Istituto Superiore di Sanità ha divulgato alcuni dati in merito alla questione. “Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione Grafico con tendenza al ribasso: dell’80% delle infezioni, ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Italia continua il suo percorso per uscire dall’incubocon la campagna di vaccinazione: ildel 20oggi: la situazione Covid in ItaliaL’Italia sta cercando di uscire dalla terza ondata del Covid-19 grazie ad una campagna di vaccinazione che inizia a dare i frutti. Nei mesi scorsi, infatti, il Governo ha scelto di immunizzare il personale medico e sanitario oltre che le categorie fragili e gli anziani. Proseguendo nella campagna, quindi, si stanno notando oltre il calo di positivi ed ospedalizzazioni anche quello dei decessi. In particolare, l’Istituto Superiore di Sanità ha divulgato alcuni dati in merito alla questione. “Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione Grafico con tendenza al ribasso: dell’80% delle infezioni, ...

