Coronavirus | fumata bianca in Ue | trovato l’accordo sul passaporto Covid europeo Fauci | «Entro fine anno vaccineremo i bambini di 4 anni»

(Di giovedì 20 maggio 2021) UNIONE EUROPEA Il compromesso proposto dal Parlamento Ue Laè arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, 20 maggio. Secondo quanto si apprende da fonti di Bruxelles, Parlamento, Commissione e Consigliosui certificati digitali Ue-19 per facilitare i viaggi in vista dell’estate. Ieri i negoziatori del Parlamento Ue avevano presentato un pacchetto di compromesso che includeva modifiche riguardanti il costo dei test e le restrizioni alla libera circolazione. L’Eurocamera chiedeva una soluzione per facilitare i test gratuiti, per ripristinare il diritto dei cittadini dell’Ue alla libertà di movimento, evitare discriminazioni e fornire un’alternativa a coloro che non sono stati vaccinati. Su questo fronte, il Parlamento ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fumata

Open

... recentemente guariti dalo in possesso di un test che dimostri la negatività al Covid ... Didier Reynders , che ha dichiarato con soddisfazione: 'bianca: abbiamo un accordo sulla ...... come è svapatore chi ne fa uso e svapata una "". Il recente documento del Comitato ...compromessa che potrebbe aumentare la vulnerabilità all'infezione e alla morte per la malattia da...Arriva il Green Pass europeo. Fumata bianca al negoziato tra Parlamento, Commissione e Consiglio europeo sui certificati digitali Ue Covid-19 per facilitare i viaggi in vista dell'estate. Lo ...I negoziati tra i deputati al Parlamento europeo e gli Stati membri sul certificato Covid-19 non hanno ancora portato a un accordo, nonostante una proposta di compromesso del Parlamento europeo. Ma gl ...