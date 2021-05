Coronavirus, Fauci: «Entro fine anno vaccineremo anche i bambini di 4 anni». Nel mondo sono almeno 9 i nuovi miliardari grazie ai profitti dei vaccini (Di giovedì 20 maggio 2021) STATI UNITI EPA/ETIENNE LAURENT Una fiala del vaccino di Johnson&JohnsonLe vaccinazioni anti Covid coinvolgeranno anche i bambini di quattro anni Entro la fine dell’anno o al massimo Entro i primi tre mesi del 2022, i bambini tra i quattro e i sei anni negli Stati Uniti potrebbero essere vaccinati contro il Coronavirus. Ad annunciarlo è stato il dottor Anthony Fauci, consulente della Casa Bianca per l’emergenza Covid, dopo che negli Stati Uniti è stata già aperta la strada alle vaccinazioni per gli adolescenti dai 12 anni in su con Pfizer. Un’ipotesi che sta per valutare anche l’Europa, dove il 28 maggio sarà l’Ema a decidere sull’uso in ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) STATI UNITI EPA/ETIENNE LAURENT Una fiala del vaccino di Johnson&JohnsonLe vaccinazioni anti Covid coinvolgerdi quattroladell’o al massimoi primi tre mesi del 2022, itra i quattro e i seinegli Stati Uniti potrebbero essere vaccinati contro il. Ad annunciarlo è stato il dottor Anthony, consulente della Casa Bianca per l’emergenza Covid, dopo che negli Stati Uniti è stata già aperta la strada alle vaccinazioni per gli adolescenti dai 12in su con Pfizer. Un’ipotesi che sta per valutarel’Europa, dove il 28 maggio sarà l’Ema a decidere sull’uso in ...

