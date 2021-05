CorMez: Napoli-Verona, Koulibaly potrebbe essere in panchina. Maksimovic guarito dal Covid (Di giovedì 20 maggio 2021) Contro il Verona potrebbe esserci il ritorno tra i convocati del Napoli di Koulibaly e Maksimovic. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il senegalese potrebbe essere in panchina. Mentre Maksimovic, guarito dal Covid, spera di tornare con la squadra per l’ultima di campionato. Intanto, ieri, anche Lobotka è tornato in gruppo. E in palestra si è rivisto finalmente Faouzi Ghoulam. “Koulibaly, che è stato anche in tribuna a Firenze nonostante l’infortunio, probabilmente potrebbe essere in panchina. È tornato in gruppo Lobotka, a Castel Voltutno, almeno in palestra, si è rivisto Ghoulam. Maksimovic da ieri è negativo al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 maggio 2021) Contro ilesserci il ritorno tra i convocati deldi. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il senegalesein. Mentredal, spera di tornare con la squadra per l’ultima di campionato. Intanto, ieri, anche Lobotka è tornato in gruppo. E in palestra si è rivisto finalmente Faouzi Ghoulam. “, che è stato anche in tribuna a Firenze nonostante l’infortunio, probabilmentein. È tornato in gruppo Lobotka, a Castel Voltutno, almeno in palestra, si è rivisto Ghoulam.da ieri è negativo al ...

