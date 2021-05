Coppia dell’acido, Martina Levato chiede un permesso per recitare a teatro: la decisione della Cassazione (Di giovedì 20 maggio 2021) Martina Levato, condannata a 19 anni e 6 mesi di carcere per i fatti della “Coppia dell’acido” che la videro coinvolta, secondo l’accusa, nelle aggressioni del 2014 ai danni di 3 persone insieme all’allora fidanzato Alexander Boettcher, avrebbe chiesto un permesso per uscire dal carcere e recitare in uno spettacolo teatrale. La decisione della Cassazione è arrivata poche ore fa. Coppia dell’acido, Martina Levato chiede permesso per uscire dal carcere Martina Levato, riporta Ansa, avrebbe chiesto di poter uscire dal carcere milanese di San Vittore per prendere parte, nel ruolo di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021), condannata a 19 anni e 6 mesi di carcere per i fatti” che la videro coinvolta, secondo l’accusa, nelle aggressioni del 2014 ai danni di 3 persone insieme all’allora fidanzato Alexander Boettcher, avrebbe chiesto unper uscire dal carcere ein uno spettacolo teatrale. Laè arrivata poche ore fa.per uscire dal carcere, riporta Ansa, avrebbe chiesto di poter uscire dal carcere milanese di San Vittore per prendere parte, nel ruolo di ...

