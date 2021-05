Coppa Italia – Qual è la vera Juventus? Quella del quinto posto o della finale vinta? Lo deciderà Gasperini (Di giovedì 20 maggio 2021) La finale di Coppa Italia, oltre a consegnare il trofeo alla Juventus di Andrea Pirlo a scapito dell’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini, ci ha regalato alcuni spunti dal divano. Ecco Quali… di Mattia Musio Il paradosso calcistico che si è formulato nei 90 minuti della finale di Coppa Italia sono il perfetto riassunto di una stagione indecifrabile. Questa ha mostrato, una volta di più, il doppio volto della squadra allenata da Andrea Pirlo. Spieghiamoci meglio: il primo tempo è tutto ciò che di negativo abbiamo visto nella squadra bianconera in questa annata. Un baricentro basso, una scarsa predisposizione alla lotta sulle seconde palle, dialogo poverissimo tra la linea di centrocampo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Ladi, oltre a consegnare il trofeo alladi Andrea Pirlo a scapito dell’Atalanta guidata da Gian Piero, ci ha regalato alcuni spunti dal divano. Eccoi… di Mattia Musio Il paradosso calcistico che si è formulato nei 90 minutidisono il perfetto riassunto di una stagione indecifrabile. Questa ha mostrato, una volta di più, il doppio voltosquadra allenata da Andrea Pirlo. Spieghiamoci meglio: il primo tempo è tutto ciò che di negativo abbiamo visto nella squadra bianconera in questa annata. Un baricentro basso, una scarsa predisposizione alla lotta sulle seconde palle, dialogo poverissimo tra la linea di centrocampo e ...

Advertising

juventusfc : E' FINITAAAAAA!!!! LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP! GRANDI RAGAZZI!!! ???????????????????????????? - btsportfootball : ?????????????? 3 x Premier League 2 x League Cup 1 x FA Cup 1 x Champions League ???? 4 x Champions League 3 x FIFA Club W… - ESPNFC : Atalanta are level in the Coppa Italia final! ???? - osotnasida : RT @TheSportsman: ?????? In 1999, Gianluigi Buffon won the Coppa Italia alongside Enrico Chiesa. Last night, Gianluigi Buffon won the Coppa I… - 50_gino : @CucchiRiccardo Una stagione di fallimento a 360 c..è questi con una coppa Italia vogliono nascondere tutti i prob… -