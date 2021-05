Coppa Italia, Gollini sui social: «Ci dispiace Bergamo, con tutto il cuore!» (Di giovedì 20 maggio 2021) Pierluigi Gollini ha espresso tutto il proprio rammarico l’indomani della sconfitta in finale di Coppa Italia. Il suo post All’indomani della finale di Coppa Italia persa con la Juventus, il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini ha espresso rammarico per non aver portato il trofeo a casa: «Ci dispiace Bergamo, con tutto il cuore! Il dolore è tanto ed è condiviso! Mi sento solo di dire che ci meritavamo qualcosa di più!». La squadra, che ha pernottato in sede a Zingonia al rientro da Reggio Emilia, oggi non è scesa in campo per il consueto allenamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Pierluigiha espressoil proprio rammarico l’indomani della sconfitta in finale di. Il suo post All’indomani della finale dipersa con la Juventus, il portiere dell’Atalanta Pierluigiha espresso rammarico per non aver portato il trofeo a casa: «Ci, conilIl dolore è tanto ed è condiviso! Mi sento solo di dire che ci meritavamo qualcosa di più!». La squadra, che ha pernottato in sede a Zingonia al rientro da Reggio Emilia, oggi non è scesa in campo per il consueto allenamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

