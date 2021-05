Coppa Italia alla Juventus, ora la sfida si chiama Champions (Di giovedì 20 maggio 2021) . Trionfo ieri sera contro l’Atalanta per i bianconeri che hanno conquistato il 14° trofeo nazionale Con un 2-1 e una sfida davvero accesa, la Coppa Italia alla Juventus che ha sconfitto l’Atalanta con il gol decisivo di Chiesa nella seconda frazione di gioco. Una partita L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus Atalanta con il pubblico, cosa fare per assistere alla finale di Coppa Italia Caos Juventus Napoli, il posticipo di questa sera? E’ tempo di Napoli Juve, aspettando le milanesi La nuova Coppa Italia, cambio di format per la prossima stagione Goleade in Serie A, media gol alta in campionato ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 20 maggio 2021) . Trionfo ieri sera contro l’Atalanta per i bianconeri che hanno conquistato il 14° trofeo nazionale Con un 2-1 e unadavvero accesa, lache ha sconfitto l’Atalanta con il gol decisivo di Chiesa nella seconda frazione di gioco. Una partita L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Atalanta con il pubblico, cosa fare per assisterefinale diCaosNapoli, il posticipo di questa sera? E’ tempo di Napoli Juve, aspettando le milanesi La nuova, cambio di format per la prossima stagione Goleade in Serie A, media gol alta in campionato ...

