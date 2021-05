Coppa Italia alla Juve, Buffon: «La finale perfetta, il finale perfetto» (Di giovedì 20 maggio 2021) C’è un’immagine simbolo nella vittoria della Juventus in Coppa Italia, ed è quella di Gigi Buffon portato in trionfo dai compagni. Il portiere, che ha annunciato l’addio ai colori bianconeri qualche giorno fa, si è congedato dalla sua ventennale storia con la Juve mettendo in bacheca la sesta Coppa Italia della sua carriera (record ed è il 22esimo trofeo con la Vecchia Signora), che comunque continuerà lontano da Torino. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) C’è un’immagine simbolo nella vittoria della Juventus in Coppa Italia, ed è quella di Gigi Buffon portato in trionfo dai compagni. Il portiere, che ha annunciato l’addio ai colori bianconeri qualche giorno fa, si è congedato dalla sua ventennale storia con la Juve mettendo in bacheca la sesta Coppa Italia della sua carriera (record ed è il 22esimo trofeo con la Vecchia Signora), che comunque continuerà lontano da Torino.

