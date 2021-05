Copa Libertadores, epico River: senza portieri per il Covid, vince con il centrocampista Perez tra i pali (Di giovedì 20 maggio 2021) Una notte folle, che entrerà nella storia del River Plate. I Millonarios hanno vinto 2-1 in Copa Libertadores contro il Santa Fe un match epico, giocato con 11 giocatori in campo e nessuno in panchina. E soprattutto senza portieri, per via di un focolaio da Covid-19 con 20 casi nel gruppo squadra. Tra i pali ha giocato il centrocampista Enzo Perez, tra l’altro non al meglio per un problema muscolare. L’ex Benfica ha stretto i denti ed è risultato il migliore in campo, dimostrando di saperci fare anche con i guantoni. Alla fine il River ha vinto grazie ai gol di Fabricio Angileri e Julian Alvarez. Ed è un successo che resterà per sempre nei cuori de tifosi del club di Buenos Aires e degli undici scesi ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Una notte folle, che entrerà nella storia delPlate. I Millonarios hanno vinto 2-1 incontro il Santa Fe un match, giocato con 11 giocatori in campo e nessuno in panchina. E soprattutto, per via di un focolaio da-19 con 20 casi nel gruppo squadra. Tra iha giocato ilEnzo, tra l’altro non al meglio per un problema muscolare. L’ex Benfica ha stretto i denti ed è risultato il migliore in campo, dimostrando di saperci fare anche con i guantoni. Alla fine ilha vinto grazie ai gol di Fabricio Angileri e Julian Alvarez. Ed è un successo che resterà per sempre nei cuori de tifosi del club di Buenos Aires e degli undici scesi ...

Advertising

maurosimo66 : Un centrocampista di 35 anni in porta , 11 giocatori contati compreso due giovani del settore giovanile e alla fine… - apuntobracco : Con undici giocatori contati, un centrocampista in porta e zero riserve, il River Plate ha vinto in Copa Libertador… - ChriTrindade : jsjsjsa q copa devaluada amigo, aguante la sudaca - surditobagre1 : El mejor partido de copa libertadores que vi JAJDJAKDJSKDJSKSJS - xelianguzman : Jajsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjaja q hace santa fe en la copa libertadores -