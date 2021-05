Convocati Portogallo per EURO 2020 | presente Cristiano Ronaldo

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Portogallo, i convocati di Fernando Santos: c'è Cristiano Ronaldo e un ex Juve - 100x100Napoli : #MarioRui non andrà agli Europei - sportli26181512 : Europei, Ronaldo unico 'italiano' tra i convocati del Portogallo: Il ct lusitano Fernando Santos ha chiamato 26 cal… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Portogallo, Mario Rui non convocato per l’Europeo: UFFICIAL… - MondoNapoli : Mario Rui fuori dalla lista dei convocati del Portogallo per Euro 2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Portogallo

Ilha annunciato idel ct Santos per Euro 2020. Cristiano Ronaldo unico 'italiano'È stata resa nota la lista deidel commissario tecnico delFernando Santos per ...Serie A - Non risulta nell'elenco l'azzurro Mario Rui. Il ct del, Fernando Santos, ha diramato la lista dei 26per Euro 2020. PORTIERI: Rui Patricio (Wolverhampton), Anthony Lopes (Lione), Rui Silva (Granada) DIFENSORI: João Cancelo (Manchester ...This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are ...Centrocampisti: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanch ...