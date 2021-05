Convertito in legge il “Decreto Sostegni” ignorate le richieste della FNOPI (Di giovedì 20 maggio 2021) Una sconfitta su tutta la linea per il principale organo di rappresentanza istituzionale di una categoria, quella infermieristica, che conta 450mila iscritti ma che, di fatto, non conta nulla nelle decisioni più importanti. Nel Decreto legge “Sostegni”, presentato dal premier Mario Draghi, non c’è traccia delle due richieste formulate dalla FNOPI: cadute nel vuoto, lasciate chiuse nel cassetto o se non addirittura “stracciate” dal Governo che a parole esalta gli infermieri (un po’ stanchi di essere definiti eroi, ma più prosaicamente in attesa di riconoscimenti professionali più sostanziosi), ma nei fatti fa “marameo” alla FNOPI. Va detto che un pò la presidente Mangiacavalli e il suo entourage se la sono cercate quella bocciatura sonora, perché le richieste ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Una sconfitta su tutta la linea per il principale organo di rappresentanza istituzionale di una categoria, quella infermieristica, che conta 450mila iscritti ma che, di fatto, non conta nulla nelle decisioni più importanti. Nel”, presentato dal premier Mario Draghi, non c’è traccia delle dueformulate dalla: cadute nel vuoto, lasciate chiuse nel cassetto o se non addirittura “stracciate” dal Governo che a parole esalta gli infermieri (un po’ stanchi di essere definiti eroi, ma più prosaicamente in attesa di riconoscimenti professionali più sostanziosi), ma nei fatti fa “marameo” alla. Va detto che un pò la presidente Mangiacavalli e il suo entourage se la sono cercate quella bocciatura sonora, perché le...

