Contagi Covid in calo in Italia, l’incidenza dei nuovi casi e le regioni verso la zona bianca (Di giovedì 20 maggio 2021) Lombardia e Lazio saranno in fascia bianca da lunedì 14 giugno e al massimo il 21 giugno tutta l’Italia potrebbe essere in prevalenza bianca Leggi su corriere (Di giovedì 20 maggio 2021) Lombardia e Lazio saranno in fasciada lunedì 14 giugno e al massimo il 21 giugno tutta l’potrebbe essere in prevalenza

borghi_claudio : Un pezzo d'Italia invece continua a dire scemenze eppure va avanti come se nulla fosse. - Adnkronos : Covid #Germania, 12.298 contagi e 237 morti. - LegaSalvini : DOPO LA FESTA SCUDETTO DELL'INTER NON C'È STATO UN AUMENTO DI CONTAGI COVID - Corvonero75 : RT @gzibordi: in piccoli posti e isolati come Gibilterra, Maldive, Seychelles non c'era Covid, nè contagi nè morti, si vaccinano tutti per… - bruisterlamar : RT @gzibordi: in piccoli posti e isolati come Gibilterra, Maldive, Seychelles non c'era Covid, nè contagi nè morti, si vaccinano tutti per… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Covid GB, Morris: trattative in corso per accordo bilaterale con Italia Intanto, nuova tappa cruciale da oggi nel Regno Unito nel percorso di uscita dalle restrizioni del lockdown sotto, il segno dei dati di contagi e decessi da Covid confermati ieri ai minimi europei ma ...

Oms Ue: "Non è sicuro riprendere i viaggi internazionali". "Vaccini efficaci contro tutte varianti" ...contro il Covid - 19 sono "efficaci contro tutte le varianti del virus". Kluge ha poi messo in guardia sul fatto che la "pandemia non è ancora finita" nonostante siano in calo in Europa sia i contagi ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport EasyJet, semestre nero: compagnia perde 701 milioni di sterline (Teleborsa) – Comeanticipato un mese fa, quello concluso il 31 marzo 2021 è stato un semestre nero per EasyJet. La compagnia low cost britannica ha chiuso il semestre con una perdita di 701 ...

Zona bianca, operatori pronti a ripartire e in cerca di certezze Ampio dibattito sulle zone bianche di ormai prossimo arrivo: gli operatori del gioco sono pronti a ripartire ma auspicano un chiarimento formale dell'Adm.

