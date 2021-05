Congratulazioni Elisa! Ha rinunciato alle Olimpiadi | con la gioia di essere mamma bis

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Congratulazioni Elisa

il Resto del Carlino

A corredo dello scatto, infatti, sono arrivati tantissimi commenti died auguri. Ai tantissimi auguri giunti perDi Francisco e suo marito, si aggiungono anche i nostri. ...e benvenuto Brando!', scrive Silvia Granbassi, ex schermitrice e conduttrice. 'Eccolo!' E un cuore rosso è invece il commento di Silvia Salis, un'ex martellista italiana, ...Il mondo dello sport abbraccia la nascita di Brando, secondogenito di Di Francisca, Coltorti: "Tornerà in pedana". Ecco anche gli auguri della Vezzali ...L'annuncio della campionessa olimpica di Marica Massaccesi Fiocco blu per Elisa Di Francisca e il marito Ivan Villa. La campionesse olimpica è diventata mamma per la seconda volta e il piccolo Brando ...