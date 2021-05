Confindustria Benevento, avanti con le vaccinazioni nel nuovo centro dedicato alle attività produttive (Di giovedì 20 maggio 2021) Prosegue con grande successo l’Hub vaccinale per le attività produttive in provincia di Benevento che nasce da una collaborazione tra Confindustria Benevento, Consorzio dell’area di sviluppo industriale di Benevento e Asl di Benevento con il contributo dei sindacati provinciali (CGIL, CISL e UIL). Situato nella zona industriale di Benevento ha una superficie di 1000 mq, è dotato di otto box vaccinali e cinque box per l’anamnesi. Ha una capacità che a pieno regime può arrivare a somministrare oltre 700 vaccini giornalieri. E’ tra i primi hub in Italia, se non il primo, interamente dedicato alle imprese e ai loro dipendenti e familiari. allestito in soli otto giorni offre un importante servizio al ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) Prosegue con grande successo l’Hub vaccinale per lein provincia diche nasce da una collaborazione tra, Consorzio dell’area di sviluppo industriale die Asl dicon il contributo dei sindacati provinciali (CGIL, CISL e UIL). Situato nella zona industriale diha una superficie di 1000 mq, è dotato di otto box vaccinali e cinque box per l’anamnesi. Ha una capacità che a pieno regime può arrivare a somministrare oltre 700 vaccini giornalieri. E’ tra i primi hub in Italia, se non il primo, interamenteimprese e ai loro dipendenti e familiari.stito in soli otto giorni offre un importante servizio al ...

