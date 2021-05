Conferenza stampa Draghi oggi 20 maggio 2021: orario e dove seguire la diretta (Di giovedì 20 maggio 2021) Si terrà oggi la Conferenza stampa del Premier Mario Draghi con l’obiettivo di illustrare il nuovo Decreto Imprese, Lavoro e Professioni. Conferenza stampa Draghi 20 maggio: dove seguire la diretta Alle ore 16 di oggi il Presidente del Consiglio, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, interverrà per illustrare il Decreto Imprese, Lavoro, Professioni. Con il Premier saranno presenti il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando. L’evento sarà trasmesso in televisione su Rai News 24, Tg Com 24 e Sky Tg 24, online la diretta sarà visibile sul profilo YouTube di Palazzo Chigi. Disponibile anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) Si terràladel Premier Mariocon l’obiettivo di illustrare il nuovo Decreto Imprese, Lavoro e Professioni.20laAlle ore 16 diil Presidente del Consiglio, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, interverrà per illustrare il Decreto Imprese, Lavoro, Professioni. Con il Premier saranno presenti il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando. L’evento sarà trasmesso in televisione su Rai News 24, Tg Com 24 e Sky Tg 24, online lasarà visibile sul profilo YouTube di Palazzo Chigi. Disponibile anche ...

