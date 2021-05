Conferenza stampa di “Valley of the Gods”, al cinema dal 3 giugno (Di giovedì 20 maggio 2021) Finalmente vedrà la luce su grande schermo Valley of the Gods, il nuovo film del regista polacco Lech Majewski con protagonisti John Malkovich e Josh Hartnett che esalta la bellezza. Di rara e minuziosa fattura estetica, il film infatti restituisce allo spettatore il senso della meraviglia grazie alle inquadrature spettacolari che passano dal Grand Canyon alla Fontana di Trevi. E, come ben sanno gli amanti del cinema, l’unico mezzo efficace per far sognare a occhi aperti è il grande schermo della sala: in questo senso Valley of the Gods si pone come punto di rinascita del cinema dopo la pandemia in quanto non uscirà su alcuna piattaforma streaming. Un diapason esteriore tra ricchi e poveri che sul piano spirituale mostra la vera ricchezza cinema inteso come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Finalmente vedrà la luce su grande schermoof the, il nuovo film del regista polacco Lech Majewski con protagonisti John Malkovich e Josh Hartnett che esalta la bellezza. Di rara e minuziosa fattura estetica, il film infatti restituisce allo spettatore il senso della meraviglia grazie alle inquadrature spettacolari che passano dal Grand Canyon alla Fontana di Trevi. E, come ben sanno gli amanti del, l’unico mezzo efficace per far sognare a occhi aperti è il grande schermo della sala: in questo sensoof thesi pone come punto di rinascita deldopo la pandemia in quanto non uscirà su alcuna piattaforma streaming. Un diapason esteriore tra ricchi e poveri che sul piano spirituale mostra la vera ricchezzainteso come ...

