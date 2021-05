Confartigianato Udine; “Essere V_Mano” | ad Aquileia mostra di artigianato artistico

(Di giovedì 20 maggio 2021) Oltre 50 artigiani esporranno le proprie opere nell’ambito della nuovadidel FVG, “V mano”, in programma ad, a palazzo Meizlik, dal 21 maggio al 27 giugno 2021. Promossa da-Imprese, l’esposizione è curata da Elena Agosti e sostenuta dal CataFVG e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con ledi Gorizia, Pordenone e Trieste, l’Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ-URES) e il Comune di.L’iniziativa vanta inoltre il patrocinio di PromoTurismo FVG, Fondazione, Museo Archeologico Nazionale di, Fondazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato Udine

Udine20 2020

Una donazione di 50 camici da lavoro. Così- Impresee in particolare il consiglio di zona Basso Friuli hanno voluto ringraziare l'istituto scolastico Mattei di Latisana per quanto sta facendo in termini di formazione ...Confermate anche le storiche collaborazioni tra l'Amministrazione comunale, la Regione, l'Università di, il Conservatorio Tomadini, Confcommercio,, Cna, Coldiretti e ...Promossa da Confartigianato-Imprese Udine, l’esposizione è curata da Elena Agosti e sostenuta dal Cata Artigianato FVG e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con le ...Manca poco più di un mese al decennale del riconoscimento a bene tutelato dall’Unesco e il Monastero di Santa Maria in Valle, che al suo interno ...