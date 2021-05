Concorso per Psicologi presso il Corpo Sanitario dell'Esercito Italiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Ministero della Difesa Italiano ha indetto un Bando Straordinario per reclutare 10 Sottotenenti Psicologi. I candidati potranno rispondere a questo bando fino al 17 giugno 2021. Il permetterà a dieci soggetti di essere reclutati in servizio permanente con questo ruolo speciale. Uno dei dieci posti disponibili è riservato al coniuge o ai figli oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che è deceduto in servizio. Concorso Psicologi Corpo Sanitario dell'Esercito: i requisiti Per poter partecipare al Concorso Psicologi per il Corpo Sanitario ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Ministeroa Difesaha indetto un Bando Straordinario per reclutare 10 Sottotenenti. I candidati potranno rispondere a questo bando fino al 17 giugno 2021. Il permetterà a dieci soggetti di essere reclutati in servizio permanente con questo ruolo speciale. Uno dei dieci posti disponibili è riservato al coniuge o ai figli oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado del personalee Forze Armate ee Forze di Polizia che è deceduto in servizio.: i requisiti Per poter partecipare alper il...

Corriere : «Stanno uccidendo la nostra gente come animali. Dov’è l’umanità? Per favore aiutateci» - Agenzia_Ansa : La denuncia per le violenze e gli scontri in Birmania è sbarcata anche al concorso di Miss Universo. La concorrente… - Mov5Stelle : Approvata la modifica della famigerata norma Brunetta sui #ConcorsiPubblici. Ora i titoli per l'accesso verranno v… - Ilfriulivenezia : Tutti i premiati per il Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova - giglionews : Cd 'Vola Gabbiano': il terzo premio del concorso fotografico - Giglionews Oggi vi vogliamo parlare di alcuni tra i… -