Concorsi Emilia Romagna | area amministrativa | requisiti | domanda e prove

(Di giovedì 20 maggio 2021) La Regioneha inaugurato una nuova fase died assunzioni previsti per il triennio 2019/2020/2021, insieme ad alcuni Comuni e Agenzie Regionali (per esempio: Er.Go, Agenzia regionale per il Lavoro, Arpae, Città metropolitana di Bologna). Tra i 12 bandi istituiti 4 sono indirizzati alla copertura di posti ine suddivisi per categorie, di cui uno destinato al personale interno. Nella categoria C sono aperte le assunzioni per: 81 istruttori amministrativo-contabili, a tempo determinato per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico; 99 assistenti amministrativo contabili, a tempo indeterminato, tra la Regione, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ...

