Con tutto quello che ha fatto nella sua vita, diciamo che se lo merita! (Di giovedì 20 maggio 2021) Cher beauty evolution guarda le foto Tutti ci siamo trovati, almeno una volta nella vita, nella difficile situazione di fare il regalo al classico/a amico/a “che ha già tutto”. E al quale, probabilmente, nel corso degli anni noi stessi abbiamo già regalato di tutto. Ecco, per il 75esimo compleanno di Cher, che cade proprio oggi, il suo “dear dear friend” – come lo chiama lei – Eric Roth ha deciso di farle un regalo più che originale. Cher, per i 75 anni “riceve in regalo” un biopic Lo sceneggiatore statunitense – candidato cinque volte ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 maggio 2021) Cher beauty evolution guarda le foto Tutti ci siamo trovati, almeno una voltadifficile situazione di fare il regalo al classico/a amico/a “che ha già”. E al quale, probabilmente, nel corso degli anni noi stessi abbiamo già regalato di. Ecco, per il 75esimo compleanno di Cher, che cade proprio oggi, il suo “dear dear friend” – come lo chiama lei – Eric Roth ha deciso di farle un regalo più che originale. Cher, per i 75 anni “riceve in regalo” un biopic Lo sceneggiatore statunitense – candidato cinque volte ...

Advertising

ZZiliani : A 1 GIORNATA DALLA FINE LA SERIE A SI STA CONCLUDENDO CON 3 GIGANTESCHI ILLECITI CHE PENDONO SULLA TESTA DELLA… - ZZiliani : È tutto così illecito, nel calcio italiano, dagli esami truffa per tesserare giocatori extracomunitari agli arbitri… - ZZiliani : Per il resto (a parte l'esame truffa di #Suarez, le piazzate di #Paratici agli arbitri, l'abominio della #Superlega… - chiara_msc_ : RT @moonshadow_369: Il giorno in cui impareranno ad essere rispettose ed educate, NON arrogandosi il diritto di credere tutto sia loro dovu… - agntfisherr : oggi sono stata a casa da scuola perché sono un clown che non si sa organizzare con lo studio e devo fare tutto ogg… -