Con la Zan finiremo come la ministra finlandese: incriminati per opinioni “politicamente scorrette” (Di giovedì 20 maggio 2021) Segnatevi bene questo nome: Paivi Rasanen. È un ex-ministra finlandese che, come ha riferito ieri il Secolo d’Italia, rischia due anni di carcere per aver citato il libro della Genesi laddove è scritto «maschio e femmina Dio li creò». Ricordate: Paivi Rasanen. Perché la sua storia rappresenta a buon titolo il trailer di quel che potrebbe accadere a chiunque anche in Italia una volta approvato il ddl Zan. La politica finlandese è stata infatti incriminata d’ufficio per istigazione all’odio e alla discriminazione sessuale. Significa che nonostante la polizia l’abbia interrogata a più riprese non riscontrando nulla nelle sue parole che somigliasse ad un reato, il procuratore generale l’ha comunque indagata ed un giudice l’ha rinviata a giudizio. Paivi Rasanen alla sbarra per aver citato la Bibbia Sembra assurdo, ma è lo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Segnatevi bene questo nome: Paivi Rasanen. È un ex-che,ha riferito ieri il Secolo d’Italia, rischia due anni di carcere per aver citato il libro della Genesi laddove è scritto «maschio e femmina Dio li creò». Ricordate: Paivi Rasanen. Perché la sua storia rappresenta a buon titolo il trailer di quel che potrebbe accadere a chiunque anche in Italia una volta approvato il ddl Zan. La politicaè stata infatti incriminata d’ufficio per istigazione all’odio e alla discriminazione sessuale. Significa che nonostante la polizia l’abbia interrogata a più riprese non riscontrando nulla nelle sue parole che somigliasse ad un reato, il procuratore generale l’ha comunque indagata ed un giudice l’ha rinviata a giudizio. Paivi Rasanen alla sbarra per aver citato la Bibbia Sembra assurdo, ma è lo ...

matteosalvinimi : Per queste sue affermazioni, Mauro Coruzzi (Platinette) viene accusato di 'omofobia'! Con la legge Zan, cara a PD e… - LegaSalvini : Antonio #Socci: “Le manifestazioni di sinistra non vengono disturbate però nell'unica contro il Ddl Zan sono arriva… - VittorioSgarbi : La Regione Lazio anticipa il Ddl Zan e porta il gender nelle scuole! Si vogliono portare avanti con il lavoro? - Red_Pill_80 : @son_de_marr @sole24ore Sono contrario perchè è un mostro giuridico con fini liberticidi. - giozomparelli : @Peciolino perché a quanto pare se non sei tra le artiste che piacciono o se hai un passato con delle dipendenze in… -