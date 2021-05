Comunali | Boccia | ' accordi con M5S in 40-50% capoluoghi al voto'

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Comprendo l'attenzione sulle amministrative nelle città capoluogo di Regione, ma ci sono oltre 1.304 comuni che vanno alin autunno e avremoal primo turno con il M5S nel 40-50% dei comunidi Provincia. Se pensiamo a quello che abbiamo vissuto negli anni scorsi, agli scontri e alla distanza che c'era tra le forze politiche è già una prima rivoluzione politica". Così Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Omnibus, su La7. "Per non parlare del concetto di autosufficienza che, con arroganza, aveva portato nella scorsa legislatura alla distruzione anche della coalizione di centrosinistra. Stiamo lavorando con il segretario Letta, per l'unità del centrosinistra in tutta Italia, a differenza del 2016, e poi dove è ...

Ad accodarsi è stato Francesco Boccia del Pd che nelle parole di Manfredi ha visto "un appello accorato e un vero atto d'amore verso la città di Napoli che va al di là delle appartenenze politiche". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Omnibus, su La7.