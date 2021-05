“Come ci piace farlo”. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga senza pudore: i dettagli a letto (Di giovedì 20 maggio 2021) Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò mai stati così piccanti. Nelle ultime ore la coppia nata all’interno del ‘Grande Fratello Vip’ si è lasciata andare a delle dichiarazioni decisamente bollenti, in riferimento alla loro vita intima. Hanno infatti svelato per la prima volta quali sono le loro posizioni preferite, quando fanno l’amore a letto. Una confessione a luci rosse, fatta davanti a Tommaso Zorzi, che farà parlare molto nei prossimi giorni. E chissà se anche nei loro confronti esploderanno polemiche. Ricordiamo infatti che un po’ di tempo fa Natalia Paragoni è stata insultata e attaccata sul personale, dopo aver fatto delle rivelazioni riservate su di lei e il suo fidanzato Andrea Zelletta. Aveva infatti detto di essersi fatta male durante le nottate di passione con l’ex gieffino, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021)mai stati così piccanti. Nelle ultime ore la coppia nata all’interno del ‘Grande Fratello Vip’ si è lasciata andare a delle dichiarazioni decisamente bollenti, in riferimento alla loro vita intima. Hanno infatti svelato per la prima volta quali sono le loro posizioni preferite, quando fanno l’amore a. Una confessione a luci rosse, fatta davanti a Tommaso Zorzi, che farà parlare molto nei prossimi giorni. E chissà se anche nei loro confronti esploderanno polemiche. Ricordiamo infatti che un po’ di tempo fa Natalia Paragoni è stata insultata e attaccata sul personale, dopo aver fatto delle rivelazioni riservate su di lei e il suo fidanzatoZelletta. Aveva infatti detto di essersi fatta male durante le nottate di passione con l’ex gieffino, ...

