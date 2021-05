Colori Regioni, cosa cambia dal 24 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) Verso il nuovo monitoraggio Iss, le Regioni che potrebbero cambiare colore da lunedì 24 maggio. L’Italia corre verso la zona Bianca. È atteso per il 21 maggio il monitoraggio settimanale dell’Iss sull’andamento dell’epidemia in Italia. Andiamo a vedere allora quali sono le Regioni che potrebbero cambiare colore da lunedì 24 maggio. La mappa dell’Italia Iniziamo come di consueto facendo il punto della situazione e ricordando quindi i Colori delle Regioni dal 17 maggio. Sono in zona Gialla Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alla Provincia autonoma di Bolzano ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021) Verso il nuovo monitoraggio Iss, leche potrebberore colore da lunedì 24. L’Italia corre verso la zona Bianca. È atteso per il 21il monitoraggio settimanale dell’Iss sull’andamento dell’epidemia in Italia. Andiamo a vedere allora quali sono leche potrebberore colore da lunedì 24. La mappa dell’Italia Iniziamo come di consueto facendo il punto della situazione e ricordando quindi idelledal 17. Sono in zona Gialla Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alla Provincia autonoma di Bolzano ...

