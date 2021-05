Colori delle Regioni: chi passa in zona gialla o bianca da lunedì 24 maggio 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) Colori delle Regioni, vigilia del consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia. Domani infatti, venerdì 21 maggio, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le nuove ordinanze con le quali le Regioni potranno cambiare “colore”. Al momento comunque nessun territorio rischia delle restrizioni ulteriori con tutta l’Italia che va così verso la totale zona gialla (compresa la Valle d’Aosta). Colori delle Regioni: la situazione Ad oggi già praticamente tutto il Paese si trova in fascia gialla ad eccezione della Valle D’Aosta. Ma è questione di giorni perché la cabina di regia di domani certificherà come detto il passaggio da arancione a giallo anche per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021), vigilia del consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia. Domani infatti, venerdì 21, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le nuove ordinanze con le quali lepotranno cambiare “colore”. Al momento comunque nessun territorio rischiarestrizioni ulteriori con tutta l’Italia che va così verso la totale(compresa la Valle d’Aosta).: la situazione Ad oggi già praticamente tutto il Paese si trova in fasciaad eccezione della Valle D’Aosta. Ma è questione di giorni perché la cabina di regia di domani certificherà come detto ilggio da arancione a giallo anche per la ...

