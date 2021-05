CleanBnB | ok da soci a bilancio e rinvio a nuovo della perdita

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti dietà quotata su AIM Italia e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve termine, ha approvato ild’esercizio al 31 dicembre 2020 e destinato aladi esercizio, pari a 1.861.509 euro. Ihanno inoltre provveduto ad integrare il consiglio di amministrazione mediante la nomina, su proposta delo GuestHost S.r.l., del consigliere Alberto Dell’Acqua, in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'assemblea degli azionisti di CleanBnB, società quotata su AIM Italia e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve termine, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e destinato alla riserva straordinaria l'utile di esercizio, pari a 1.861.509 euro. I soci hanno inoltre provveduto ad integrare il consiglio di amministrazione mediante la nomina, su proposta dello shareholder GuestHost S.r.l., del consigliere Alberto Dell'Acqua, in possesso dei requisiti di indipendenza.