Cinderella | ecco tutto quello che sappiamo sul film di Amazon con Camila Cabello

(Di giovedì 20 maggio 2021) La fiaba di Cenerentola è tra le più lette e amate dai bambini di tutto il mondo. Merito del cartone animato della Disney, of course, ma anche alle varie rivisitazioni in chiave contemporanea che negli anni abbiamo visto al cinema. Dopo il live action del 2015 con Lily James, ecco la versione che tutti stavamo aspettando e che uscirà a settembre 2021: Cinderella, il musical targato Amazon Prime che avrà come protagonista Camila Cabello (all’esordio davanti alla cinepresa). Che ne dite? A vedere le prime immagini rilasciate dalla produzione, io non sto più nella pelle:

Nerdmovieprod : Cinderella: ecco il look della fata madrina di Billy Porter #AmazonPrime #BillyPorter #cenerentola #cinderella

Nemmeno la placida Fata Madrina va più bene per il politicamente corretto: sarà Billy Porter a interpretarla nel nuovo live action di Cenerentola ...In attesa di vedere il reboot della celebre fiaba, ricordiamo le Cenerentole che hanno anticipato la cantautrice Camila Cabello ...