Ciclismo | Elia Viviani | “Sfilare a Tokyo con la bandiera italiana sarà un’emozione incredibile”

(Di giovedì 20 maggio 2021)è stato nominato ufficialmente portadell’Italia alle Olimpiadi di. Il ciclista azzurro, inoltre, condividerà il ruolo con la tiratrice a volo Jessica Rossi., che cinque anni fa ha vinto l’oro nell’Omnium, specialità delsu pista, è il primo corridore, nella storia, a ricevere questo onore. Lo sprinter veronese, al momento, è impegnato sulle strade del Giro d’italia e oggi ha ricevuto la notizia proprio mentre scalava i colli dell’impegnativa Siena-Bagno di Romagna. Domani, peraltro, si arriva nella sua Verona e potrebbe festeggiare la nomina a portaconquistando il suo primo successo di frazione, in quest’edizione della Corsa Rosa, sulle strade di casa. Dopo l’arrivo,è stato intervistato ...

Saranno i due campioni olimpici Jessica Rossi del tiro a volo (oro a Londra 2012 nel Trap) edViviani delsu pista (oro a Rio 2016 nell'Omnium) i due alfieri dell'Italia Team nella ......olimpionici Jessica Rossi edViviani a guidare la delegazione italiana nella cerimonia di apertura della XXXII edizione dei Giochi olimpici estivi, in rappresentanza di Tiro a volo e, ...La 29enne emiliana si mise al collo la medaglia d’oro nel trap, specialità del tiro a volo, a Londra 2012. Jessica Rossi ed Elia Viviani hanno battuto una nutrita concorrenza in cui spiccavano Gregori ...Oro nell'Omnium a Rio 2016, è un ciclista universale: eccelle sia su strada sia su pista, nato il 7 febbraio 1989 a Isola della Scala, in provincia di Verona, ha iniziato ad autografare la sua favola ...