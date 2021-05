Ciclismo | Elia Viviani candidato come portabandiera a Tokyo 2020

(Di giovedì 20 maggio 2021)potrebbe diventare il primo ciclista azzurro a svolgere il prestigioso ruolo dialle prossime Olimpiadi di. Il velocista italiano, impegnato in questo mese nel Giro d’Italia, ha l’opportunità di guidare i nostri atleti nella cerimonia di apertura che si terrà il prossimo 23 luglio. Il vincitore della medaglia d’oro dovrà ‘sfidare’ Paola Egonu, giocatrice di pallavolo che al momento è la principale candidata per portare il tricolore a. Dopo Federica Pellegrini potrebbe essere dunque una nuova donna a ricoprire questo ruolo a cinque anni dalle Olimpiadi di Rio del 2016. Giovanni Malagò, presidente del CONI, nominerà l’atleta in queste giornata nel primo pomeriggio. Ricordiamo invece che cerimonia ufficiale si terrà il 23 giugno al Palazzo del ...

Advertising

ReadyPlayer1___ : Saranno due un uomo e una donna, in pole ci sono Elia Viviani (ciclismo) e Paola Egonu (pallavolo) -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Elia

E, di suggestione in suggestione, tra i velocisti del gruppo il più motivato a fare il colpo a Verona è senzaltroViviani, campione olimpico dellOmnium, che per la prima volta arriva nella sua ...C'èViviani in pole - position per il ruolo di portabandiera italiano ai Giochi Olimpici di Tokyo, ... Se ciò fosse vera si tratterebbe di una storica prima volta per ilazzurro, che mai ...Elia Viviani potrebbe diventare il primo ciclista azzurro a svolgere il prestigioso ruolo di portabandiera alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Il velocista italiano, impegnato in questo mese nel Gi ...Accanto al ciclista, oro a Rio nell'Omnium, ecco Paola Egonu (pallavolo), oppure Larissa Iapichino (atletica). L’ufficialità delle scelte oggi alle 15 ...