Ciclismo: Caduta in discesa, De Marchi lascia il Giro in ambulanza (Di giovedì 20 maggio 2021) E' stato per due giorni maglia rosa. SIENA - Alessandro De Marchi è stato costretto al ritiro. Il 35enne friulano (proprio ieri il suo compleanno) del Team Israel Start - Up Nation, maglia rosa per ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) E' stato per due giorni maglia rosa. SIENA - Alessandro Deè stato costretto al ritiro. Il 35enne friulano (proprio ieri il suo compleanno) del Team Israel Start - Up Nation, maglia rosa per ...

Advertising

fanpage : Brutta caduta per Alessandro De Marchi durante il #giroditalia - Redblack100x100 : RT @sportface2016: #GirodItalia, brutta caduta per Alessandro #DeMarchi: il friulano abbandona la corsa in ambulanza - sportface2016 : #GirodItalia, brutta caduta per Alessandro #DeMarchi: il friulano abbandona la corsa in ambulanza - paoloangeloRF : RT @SkySport: ULTIM'ORA GIRO Tappa 12, brutta caduta per Alessandro De Marchi Il corridore, vigile, portato via in ambulanza #SkySport #Gir… - giusymc98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA GIRO Tappa 12, brutta caduta per Alessandro De Marchi Il corridore, vigile, portato via in ambulanza #SkySport #Gir… -