Ciak si gira… I cinema provano a resistere con il crowdfunding

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sembra passato un tempo infinito da quando il governo italiano con il DPCM dell’8 marzo 2020 decretava la sospensione di eventi e spettacoli, inclusi quellitografici, per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19. Alcune saletografiche non riapriranno mai più e sono molti i film usciti sulle piattaforme streaming, un fenomeno che la pandemia ha notevolmente contribuito ad accelerare. Secondo dati Anica rispetto al 2019, se si considerano i dati a partire dall’8 marzo, il mercato nel 2020 ha registrato il 93% circa in meno di incassi e di presenze rispetto al 2019, per una differenza negativa di più di 460 milioni di euro. Una crisi senza precedenti che sta facendo pagare un prezzo altissimo al settore dello spettacolotografico, senza pensare alle ricadute sulle abitudini degli spettatori che non possono ...