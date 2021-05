"Chi voterei tra lui e Draghi al Quirinale?". Bersani gelato da Dibba: che imbarazzo | Video (Di giovedì 20 maggio 2021) "Ma lei voterebbe Bersani presidente della Repubblica?". Sì, molto meglio Bersani di Mario Draghi". Entra in studio a Piazzapulita, Alessandro Di Battista, e serissimo regala la sua sentenza sul toto-Colle, una sorta di bacio della morte politica per il povero Pier Luigi Bersani che lo ascolta con un sorriso spiazzato. "Se vige il principio dell'alternanza, stavolta tocca a un calvo", scherza l'ex segretario del Pd ricordando che prima di Mattarella al Quirinale c'era Giorgio Napolitano. E Corrado Formigli lo incalza simpaticamente: "Quindi rientra in corsa". Ma Dibba non fa battute: "Io l'ho sempre rispettato, personalmente anche la sua storia politica", spiega guardandolo in faccia e forse dimenticando le clamorose umiliazioni inflitte dal suo ex partito, il Movimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) "Ma lei voterebbepresidente della Repubblica?". Sì, molto megliodi Mario". Entra in studio a Piazzapulita, Alessandro Di Battista, e serissimo regala la sua sentenza sul toto-Colle, una sorta di bacio della morte politica per il povero Pier Luigiche lo ascolta con un sorriso spiazzato. "Se vige il principio dell'alternanza, stavolta tocca a un calvo", scherza l'ex segretario del Pd ricordando che prima di Mattarella alc'era Giorgio Napolitano. E Corrado Formigli lo incalza simpaticamente: "Quindi rientra in corsa". Manon fa battute: "Io l'ho sempre rispettato, personalmente anche la sua storia politica", spiega guardandolo in faccia e forse dimenticando le clamorose umiliazioni inflitte dal suo ex partito, il Movimento ...

Advertising

RiganteLeonardo : @JoeWolve Ok. Anche per me, ma se al ballottaggio dovesse andare malauguratamente Vergonia, io non posso assolutame… - danieledv79 : RT @AlbertoLela: #Cirinnà: “Tra @CarloCalenda e @virginiaraggi voterei la #Raggi”. Ma davvero? Chi l’avrebbe mai detto!Perché scegliere l… - PaleaPauca : @borghi_claudio Chi ha aperto partita IVA quest'anno riceve i ristori. Chi l'ha aperta da diversi anni e ha avuto u… - MaxCoen33 : Quindi #Mattarellabis escluso... Draghi vorrebbe continuare il suo lavoro... Chi voteranno come presidente della re… - F4LLINGSTRR : RT @spinstercarolin: Chi voterei se avessi credito nel telefono: #Eurovision -