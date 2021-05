Chi sono Jessica Rossi ed Elia Viviani, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) Jessica Rossi ed Elia Viviani saranno i portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha deciso di affidare il tricolore alla tiratrice e al ciclista, i quali avranno dunque l’onore e l’onere di sventolare il vessillo verde-bianco-rosso durante la Cerimonia d’Apertura dei Giochi in programma tra poco più di due mesi. La scelta del numero 1 dello sport azzurro è ricaduta su due Campioni Olimpici: l’emiliana si impose nel trap (disciplina del tiro a volo) a Londra 2012, il veneto trionfò nell’omnium (specialità del ciclismo su pista) a Rio 2016. Chi sono i nostri due ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)edsaranno idi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha deciso di affidare il tricolore alla tiratrice e al ciclista, i quali avranno dunque l’onore e l’onere di sventolare il vessillo verde-bianco-rosso durante la Cerimonia d’Apertura dei Giochi in programma tra poco più di due mesi. La scelta del numero 1 dello sport azzurro è ricaduta su due Campioni Olimpici: l’emiliana si impose nel trap (disciplina del tiro a volo) a Londra 2012, il veneto trionfò nell’omnium (specialità del ciclismo su pista) a Rio 2016. Chii nostri due ...

Advertising

borghi_claudio : Sono sconvolto. Esistono barlumi di giornalismo. I cv, lo statuto e gli ingaggi: chi c’è dietro l'oracolo (catast… - AnnalisaChirico : Chiunque sia in difficoltà in mare va aiutato, è la legge del mare (e un obbligo morale). Ma l’ingresso nel territo… - borghi_claudio : Quiz della sera. Chi ha detto questa lieve imprecisione? (Notare, dietro queste lievi imprecisioni ascoltate da Spe… - carlxotta : @mikixviii Non capisco chi sono - saramereu2 : RT @RadioSavana: Arcivescovo Viganò: 'Le modalità con cui Stalin decise di eliminare milioni di Ucraini, sono le stesse adottate dai govern… -