Chi l'ha Visto, l'ex Pm che indagò su Denise: 'Anna Corona e la figlia Jessica sono capaci di tutto' (Di giovedì 20 maggio 2021) Sul caso d i Denise Pipitone continua a restare aperta la pista familiare e l'ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa , a capo delle indagini sulla sparizione di Denise Pipitone, scomparsa da ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) Sul caso d iPipitone continua a restare aperta la pista familiare e l'ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa , a capo delle indagini sulla sparizione diPipitone, scomparsa da ...

Advertising

borghi_claudio : Il medico testimonial pro vaccino a @Ariachetira è uno dei più grossi regali ai no vax che abbia visto recentemente… - MatteoPedrosi : Mi si avvicina un signore anziano al bar. “Hai visto chi interessa alla Juventus? Mihajlovic (e ride). Tu ragazzo s… - AmiciUfficiale : Sorpresaaa, avete visto chi è venuto a trovare Giulia? La mamma è sempre la mamma ? #Amici20 - Alessia_CP : RT @SaraDiDo6: sono le 11 del mattino e abbiamo già: -Visto SanJuan per mano di Falso -Avvistato Giugiulola su Twitter che mette like -Pa… - CostiNiki : RT @SaraDiDo6: sono le 11 del mattino e abbiamo già: -Visto SanJuan per mano di Falso -Avvistato Giugiulola su Twitter che mette like -Pa… -