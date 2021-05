Chi l’ha visto, il maresciallo dei carabinieri Lombardo: “Piera Maggio rivoltata come un calzino, contro di lei anche un film porno” (Di giovedì 20 maggio 2021) Da settimane il caso di Denise Pipitone, la bimba di quattro anni scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, è tornato nuovamente al centro della scena grazie a una lettera anonima recapitata sia all’avvocato di Piera Maggio che alla redazione di Chi l’ha visto. Proprio la trasmissione di Rai 3 ha dedicato ampio spazio alla vicenda nell’ultima puntata, facendo il punto della situazione con i nuovi dettagli arrivati nella segnalazione anonima e i punti oscuri che ancora costellano il rapimento di Denise. Uno di questi riguarda la campagna d’odio che si era scatenata all’epoca contro Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone: addirittura era stato fatot cvircolare anche un video porno che la citava come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Da settimane il caso di Denise Pipitone, la bimba di quattro anni scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, è tornato nuovamente al centro della scena grazie a una lettera anonima recapitata sia all’avvocato diche alla redazione di Chi. Proprio la trasmissione di Rai 3 ha dedicato ampio spazio alla vicenda nell’ultima puntata, facendo il punto della situazione con i nuovi dettagli arrivati nella segnalazione anonima e i punti oscuri che ancora costellano il rapimento di Denise. Uno di questi riguarda la campagna d’odio che si era scatenata all’epoca, la mamma di Denise Pipitone: addirittura era stato fatot cvircolareun videoche la citava...

